Port-en-Bessin-Huppain

Les animaux dans l’art

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Et si les animaux racontaient aussi l’histoire de l’art ?

Partez à la découverte d’oeuvres étonnantes pour explorer différentes façons de représenter les animaux.

Et si les animaux racontaient aussi l’histoire de l’art ?

Partez à la découverte d’oeuvres étonnantes pour explorer différentes façons de représenter les animaux. Découvrez comment les artistes ont observé les animaux au fil du temps et pourquoi leurs dessins ont tant changé. Une activité ludique et accessible pour regarder les animaux autrement. .

2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr

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English : Les animaux dans l’art

What if animals also told the story of art?

Discover some amazing works of art to explore different ways of representing animals.

L’événement Les animaux dans l’art Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom