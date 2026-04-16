Les Animaux du Château Exposition Château d’Ancenis Logis de la Renaissance Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon

Les Animaux du Château Exposition Château d’Ancenis

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 10:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16 2026-10-22

La Compagnie Petite Feuille Au château, il y avait et il y a des animaux. Un chien dans la cour, une cigogne dans une tour, une vache, des chauves-souris…. Venez faire leur connaissance.

Pour les enfants de 3-6ans.

Gratuit .

Logis de la Renaissance 21 Rue du Pont Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 26 58 chateau@ancenis-saint-gereon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Compagnie Petite Feuille: At the château, there were and still are animals. A dog in the courtyard, a stork in a tower, a cow, bats…. Come and meet them.

L’événement Les Animaux du Château Exposition Château d’Ancenis Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-04-10 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis