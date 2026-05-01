Les animaux en réalité virtuelle ! Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain
Les animaux en réalité virtuelle ! Centre culturel de Port en Bessin Port-en-Bessin-Huppain mercredi 20 mai 2026.
Port-en-Bessin-Huppain
Les animaux en réalité virtuelle !
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-20 16:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Partez pour une aventure immersive au cœur des œuvres d’art grâce à un atelier d’observation d’animaux en réalité virtuelle !
Partez pour une aventure immersive au cœur des œuvres d’art grâce à un atelier d’observation d’animaux en réalité virtuelle !
Équipés d’un casque VR, les participants exploreront tableaux et univers artistiques à la recherche d’animaux cachés ou célèbres, tout en découvrant leur symbolique et leur place dans l’histoire de l’art. Entre exploration, jeu et découverte culturelle, petits et grands vivront une expérience originale et captivante.
Une animation ludique et immersive pour regarder l’art autrement et éveiller la curiosité de toute la famille ! .
Centre culturel de Port en Bessin 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 visites@portenbessin-huppain.fr
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English : Les animaux en réalité virtuelle !
Set off on an immersive adventure into the heart of the works of art with a virtual reality animal-watching workshop!
L’événement Les animaux en réalité virtuelle ! Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom
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