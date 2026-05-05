Les animaux nocturnes de la forêt de Cerisy, Maison de la forêt, Montfiquet

Les animaux nocturnes de la forêt de Cerisy 14 juillet – 25 août, certains mardis Maison de la forêt Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-14T20:00:00+02:00 – 2026-07-14T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-25T20:00:00+02:00 – 2026-08-25T22:30:00+02:00

Au crépuscule, la forêt n’est pas encore endormie… Les animaux, petits et grands, s’animent alors que la flore nous offre un spectacle apaisant et serein.

Découvrez la forêt de Cerisy lors d’une balade familiale et commentée pour découvrir au coucher du soleil la vie des rapaces nocturnes, des chauve-souris, des cervidés et d’autres animaux de la nuit…

Réservation obligatoire.

(4km/2h30) – Niveau 2

Maison de la forêt Maison de la forêt Lieu-dit L’Embranchement MONTFIQUET Montfiquet 14490 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 21 46 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://isigny-omaha-tourisme.fr/mon-sejour/loffice-de-tourisme/je-reserve-mes-activites-de-loisir-la-billetterie/ »}]

Au crépuscule, la forêt n’est pas encore endormie… Les animaux, petits et grands, s’animent alors que la flore nous offre un spectacle apaisant et serein. Découvrez la forêt de Cerisy lors d’une…