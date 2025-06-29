LES ANNEES 80, LA TOURNEE – AUXERREXPO Auxerre
LES ANNEES 80, LA TOURNEE – AUXERREXPO Auxerre samedi 5 décembre 2026.
HUGUES GENTELET ET 20H40 PRODUCTIONS PRÉSENTENT : LES ANNEES 80, LA TOURNEELes Années 80, La Tournée c’est une grande fête 100% Live avec LIO, PLASTIC BERTRAND, PARTENAIRE PARTICULIER, BONEY M LEGEND, JEAN SCHULTHEIS, SLOANE, CHRISTIAN DE RAFT, JEAN-PIERRE MORGAND, LÂÂM, PEDRO CASTANO… Ils sont réunis sur scène pour vous faire (re)vivre en live leurs plus grands tubes de vos années cultes. Assistez à un show, avec leurs musiciens, où tout a été pensé pour une soirée d’anthologie !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89