Les années 80 la tournée | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne

Cournon-d’Auvergne

Les années 80 la tournée | Zénith d’Auvergne

Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Tarif : 42 – 42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Les Années 80, La Tournée, c’est la fête 100% live avec LIO, Plastic Bertrand, Lââm, Partenaire Particulier, Boney M Legend, Jean Schultheis, Sloane, Jean-Pierre Morgand, Pedro Castano… Un show festif et culte où leurs plus grands tubes reprennent vie !

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Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

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English :

Les Années 80, La Tournée, is a 100% live party with LIO, Plastic Bertrand, Lââm, Partenaire Particulier, Boney M Legend, Jean Schultheis, Sloane, Jean-Pierre Morgand, Pedro Castano? A festive, cult show where their greatest hits come to life!

L’événement Les années 80 la tournée | Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne a été mis à jour le 2025-09-08 par Clermont Auvergne Volcans