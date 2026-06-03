Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Apéro-Labo Le Labo Nantes

Les Apéro-Labo Le Labo Nantes

Les Apéro-Labo Le Labo Nantes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Le Labo

Adresse : 14 rue Jacques Callot, 44100 Nantes

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Dans la bonne humeur, venez partager un verre ou une partie de jeu de société ou d’adresse. Proposé par l’ABD.

Le Labo Nantes 44100


Afficher la carte du lieu Le Labo et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)