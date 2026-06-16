Les Apéros à la Ferme Ferme de Puygauthier ferme de Puygauthier Sanilhac jeudi 2 juillet 2026.

Sanilhac

Les Apéros à la Ferme Ferme de Puygauthier

ferme de Puygauthier 355 Route de Puygauthier Sanilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Les apéros à la ferme de Puygauthier reviennent cet été 2026 !

Tous les jeudis de juillet et d’août, venez profiter des produits locaux de la ferme et de la convivialité de l’événement. N’oubliez pas de réserver !

Les apéros à la ferme de Puygauthier reviennent cet été 2026 ! Une occasion pour rencontrer les agriculteurs et vivre des expériences immersives et festives.

Tous les jeudis de juillet et d’août, venez profiter des produits locaux de la ferme et de la convivialité de l’événement. N’oubliez pas de réserver !

Apéros à la ferme, soirées gourmandes avec tapas de canard à la carte et vins du Domaine Le Perrier.

Chiens interdits. .

ferme de Puygauthier 355 Route de Puygauthier Sanilhac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 87 07 fermepuygauthier@gmail.com

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English : Les Apéros à la Ferme Ferme de Puygauthier

The “Apéros” at the Puygauthier Farm are back this summer of 2026!

Every Thursday in July and August, come enjoy the farm’s local produce and the friendly atmosphere of the event. Don’t forget to make a reservation!

L’événement Les Apéros à la Ferme Ferme de Puygauthier Sanilhac a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux