Été actif Gel Blaster Parking du boulodrome Sanilhac

Sanilhac

Été actif Gel Blaster

Parking du boulodrome Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18

L’Été Actif est un dispositif d’animation organisé par le Conseil Départemental de la Dordogne en partenariat avec le Grand Périgueux visant à proposer avec ambition du sport pour tous et partout en Dordogne.

En 2026, une riche programmation se présente à vous sur le Grand Périgueux que vous soyez seul, entre amis ou en famille, c’est l’occasion de bénéficier d’une offre diversifiée d’activités physiques, sportives mais aussi culturelles et de loisirs de pleine nature.

Le Gel Blaster est un nouveau concept, similaire au paintball, on utilise des billes ORBEEZ en mode rafale !! Moins d’impact que les billes de paintball, mais ça picote un peu ! Plus sportif et moins violent, ce nouveau sport procure de grandes sensations d’adrénaline. Très fun entre amis ! À partir de 8 ans. .

Parking du boulodrome Avenue Jean Léonce Petithomme Lafaye Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

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English : Été actif Gel Blaster

L’événement Été actif Gel Blaster Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux