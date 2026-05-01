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Concours de Belote Sanilhac

Concours de Belote Sanilhac

Concours de Belote Sanilhac vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24660 Sanilhac

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 7 Tarif de base plein tarif

Sanilhac

Concours de Belote

Salle des fêtes Sanilhac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Vendredi 29 Mai à 20h30

Concours de Belote, organisé par le club de basket de Notre Dame de Sanilhac, Sanilhac Basket.

Un lot pour tous les participants à gagner.

Buvette sur place.

Tarif 10 €/personne
Vendredi 29 Mai à 20h30

Concours de Belote, organisé par le club de basket de Notre Dame de Sanilhac, Sanilhac Basket.

Un lot pour tous les participants à gagner.

Buvette sur place.

Tarif 10 €/personne   .

Salle des fêtes Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79  sasbasket24@gmail.com

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English : Concours de Belote

Friday, May 29 at 8:30 p.m

Belote competition, organized by the Notre Dame de Sanilhac basketball club, Sanilhac Basket.

Prizes to be won by all participants.

Refreshments available.

Price: ?10/person

L’événement Concours de Belote Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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