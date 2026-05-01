Concours de Belote Sanilhac
Concours de Belote Sanilhac vendredi 29 mai 2026.
Sanilhac
Concours de Belote
Salle des fêtes Sanilhac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi 29 Mai à 20h30
Concours de Belote, organisé par le club de basket de Notre Dame de Sanilhac, Sanilhac Basket.
Un lot pour tous les participants à gagner.
Buvette sur place.
Tarif 10 €/personne
Vendredi 29 Mai à 20h30
Concours de Belote, organisé par le club de basket de Notre Dame de Sanilhac, Sanilhac Basket.
Un lot pour tous les participants à gagner.
Buvette sur place.
Tarif 10 €/personne .
Salle des fêtes Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 31 14 79 sasbasket24@gmail.com
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English : Concours de Belote
Friday, May 29 at 8:30 p.m
Belote competition, organized by the Notre Dame de Sanilhac basketball club, Sanilhac Basket.
Prizes to be won by all participants.
Refreshments available.
Price: ?10/person
L’événement Concours de Belote Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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