8ème édition Zougaïrugby stade Sanilhac
8ème édition Zougaïrugby stade Sanilhac samedi 6 juin 2026.
Sanilhac
8ème édition Zougaïrugby
stade Bourg de Marsaneix Sanilhac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Vous l’attendez avec impatience ?
Il est de retour le 8 ème Zougaïrugby ! Tournoi à 7 Touch rugby à Marsaneix.
12 équipes amateurs Filles, Garçons et Mixtes au programme.
RDV 13h pour un début des rencontres à 14h et la remise des récompenses vers 18h30.
Vous l’attendez avec impatience ?
Il est de retour le 8 ème Zougaïrugby ! Tournoi à 7 Touch rugby à Marsaneix.
12 équipes amateurs Filles, Garçons et Mixtes au programme.
RDV 13h pour un début des rencontres à 14h et la remise des récompenses vers 18h30.
Repas du soir à 15€ animé par DJ Rem’s aux platines. .
stade Bourg de Marsaneix Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 76 19 28
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English :
Are you looking forward to it?
The 8th Zougaïrugby is back! 7-a-side Touch rugby tournament in Marsaneix.
12 amateur teams (girls, boys and mixed).
Matches start at 2pm and awards ceremony at 6:30pm.
L’événement 8ème édition Zougaïrugby Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux