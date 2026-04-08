8ème édition Zougaïrugby stade Sanilhac

Sanilhac

8ème édition Zougaïrugby

stade Bourg de Marsaneix Sanilhac Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Vous l’attendez avec impatience ?

Il est de retour le 8 ème Zougaïrugby ! Tournoi à 7 Touch rugby à Marsaneix.

12 équipes amateurs Filles, Garçons et Mixtes au programme.

RDV 13h pour un début des rencontres à 14h et la remise des récompenses vers 18h30.

Vous l’attendez avec impatience ?

Il est de retour le 8 ème Zougaïrugby ! Tournoi à 7 Touch rugby à Marsaneix.

12 équipes amateurs Filles, Garçons et Mixtes au programme.

RDV 13h pour un début des rencontres à 14h et la remise des récompenses vers 18h30.

Repas du soir à 15€ animé par DJ Rem’s aux platines. .

stade Bourg de Marsaneix Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 76 19 28

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English :

Are you looking forward to it?

The 8th Zougaïrugby is back! 7-a-side Touch rugby tournament in Marsaneix.

12 amateur teams (girls, boys and mixed).

Matches start at 2pm and awards ceremony at 6:30pm.

L’événement 8ème édition Zougaïrugby Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux