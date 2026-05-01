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Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac

Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac

Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes de Marsaneix

Adresse : Route de Sanilhac

Ville : 24660 Sanilhac

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Sanilhac

Troupe le planches des ânes

Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

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Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 69 79 

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English : Troupe le planches des ânes

L’événement Troupe le planches des ânes Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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