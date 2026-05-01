Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac
Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac samedi 30 mai 2026.
Sanilhac
Troupe le planches des ânes
Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 69 79
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English : Troupe le planches des ânes
L’événement Troupe le planches des ânes Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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