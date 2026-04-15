Concert Homemade Crumble Restaurant le M Sanilhac

Sanilhac

Concert Homemade Crumble

Restaurant le M 1 avenue du 19 mars 1962 Sanilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 21:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le restaurant Le M organise son 1er concert avec le groupe Homemade Crumble . Groupe local, de rock qui interprétera à la fois ses propres compositions mais également des reprises, façon homemade.

Le restaurant Le M organise son 1er concert avec le groupe Homemade Crumble . Groupe local, de rock qui interprétera à la fois ses propres compositions mais également des reprises, façon homemade.

Samedi 15 mai 2026 à 21 heures

Entrée libre

Bar & music live. .

Restaurant le M 1 avenue du 19 mars 1962 Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 63 99

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English : Concert Homemade Crumble

The restaurant Le M is organizing its 1st concert with the band Homemade Crumble . A local rock band performing both their own compositions and homemade covers.

L’événement Concert Homemade Crumble Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux