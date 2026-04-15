Concert Homemade Crumble Restaurant le M Sanilhac
Concert Homemade Crumble Restaurant le M Sanilhac vendredi 15 mai 2026.
Sanilhac
Concert Homemade Crumble
Restaurant le M 1 avenue du 19 mars 1962 Sanilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Le restaurant Le M organise son 1er concert avec le groupe Homemade Crumble . Groupe local, de rock qui interprétera à la fois ses propres compositions mais également des reprises, façon homemade.
Le restaurant Le M organise son 1er concert avec le groupe Homemade Crumble . Groupe local, de rock qui interprétera à la fois ses propres compositions mais également des reprises, façon homemade.
Samedi 15 mai 2026 à 21 heures
Entrée libre
Bar & music live. .
Restaurant le M 1 avenue du 19 mars 1962 Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 63 99
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English : Concert Homemade Crumble
The restaurant Le M is organizing its 1st concert with the band Homemade Crumble . A local rock band performing both their own compositions and homemade covers.
L’événement Concert Homemade Crumble Sanilhac a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux