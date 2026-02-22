Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Breuilh Sanilhac
Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Breuilh Sanilhac samedi 6 juin 2026.
Sanilhac
Troupe le planches des ânes
Salle des fêtes de Breuilh Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
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Salle des fêtes de Breuilh Route de Sanilhac Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 69 79
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English : Troupe le planches des ânes
L’événement Troupe le planches des ânes Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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