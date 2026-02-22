Troupe le planches des ânes Salle des fêtes de Breuilh Sanilhac

Sanilhac

Troupe le planches des ânes

Salle des fêtes de Breuilh Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

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Salle des fêtes de Breuilh Route de Sanilhac Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 37 69 79

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English : Troupe le planches des ânes

L’événement Troupe le planches des ânes Sanilhac a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux