Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche Lieu-dit La Tour Blanche Bommes vendredi 10 juillet 2026.

Bommes

Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche

Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Venez déguster un verre de Sauternes au cœur des vignes avec le coucher de soleil. Profitez de notre bar éphémère dans une ambiance champêtre festive et décontractée.

Saveurs gourmandes au rendez-vous !

Vue imprenable depuis le belvédère

Bar vins au verre, cocktails au Sauternes, boissons sans alcool

On vous attend nombreux pour cette 6ème édition des Apéros Dorés

Et pour la petite touche de fantaisie, adoptez le dress code Chapeaux !. Paille, fleurs, rubans, panama, melon ou fantaisie débridée, tout est permis. Une seule consigne surprenez-nous… et ne venez pas tête nue ! .

Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 73 visites@tour-blanche.com

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English : Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche

L’événement Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche Bommes a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud