Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche Lieu-dit La Tour Blanche Bommes
Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche Lieu-dit La Tour Blanche Bommes vendredi 10 juillet 2026.
Bommes
Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche
Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes Gironde
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-28
Venez déguster un verre de Sauternes au cœur des vignes avec le coucher de soleil. Profitez de notre bar éphémère dans une ambiance champêtre festive et décontractée.
Saveurs gourmandes au rendez-vous !
Vue imprenable depuis le belvédère
Bar vins au verre, cocktails au Sauternes, boissons sans alcool
On vous attend nombreux pour cette 6ème édition des Apéros Dorés
Et pour la petite touche de fantaisie, adoptez le dress code Chapeaux !. Paille, fleurs, rubans, panama, melon ou fantaisie débridée, tout est permis. Une seule consigne surprenez-nous… et ne venez pas tête nue ! .
Lieu-dit La Tour Blanche Château La Tour Blanche Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 02 73 visites@tour-blanche.com
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English : Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche
L’événement Les Apéros Dorés du Château La Tour Blanche Bommes a été mis à jour le 2026-06-16 par La Gironde du Sud
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