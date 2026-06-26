Rendez vous des Primeurs 2026 Château de Rayne Vigneau Bommes
Rendez vous des Primeurs 2026 Château de Rayne Vigneau Bommes samedi 4 juillet 2026.
Bommes
Rendez vous des Primeurs 2026
Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre nouvelle édition du Rendez-vous des Primeurs.
AU PROGRAMME
Dans la fraîcheur de notre chai, laissez-vous guider jusqu’aux barriques pour une dégustation exclusive du millésime 2025, encore en élevage.
Visite du domaine
Pause gourmande salée et sucrée en terrasse
Dégustation du millésime 2015
Jeux et offres exceptionnelles en boutique
Nouveauté au Château de Rayne Vigneau si un petit creux se fait sentir, ou simplement par gourmandise, retrouvez à la boutique une sélection de produits du terroir ainsi qu’une carte de nos vins proposés au verre. Installez-vous à l’ombre de notre terrasse et profitez d’une dégustation sur place face au panorama des vignes de Sauternes. .
Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 chateau@raynevigneau.fr
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English : Rendez vous des Primeurs 2026
L’événement Rendez vous des Primeurs 2026 Bommes a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud