Rendez vous des Primeurs 2026 Château de Rayne Vigneau Bommes

Bommes

Rendez vous des Primeurs 2026

Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre nouvelle édition du Rendez-vous des Primeurs.

AU PROGRAMME

Dans la fraîcheur de notre chai, laissez-vous guider jusqu’aux barriques pour une dégustation exclusive du millésime 2025, encore en élevage.

Visite du domaine

Pause gourmande salée et sucrée en terrasse

Dégustation du millésime 2015

Jeux et offres exceptionnelles en boutique

Nouveauté au Château de Rayne Vigneau si un petit creux se fait sentir, ou simplement par gourmandise, retrouvez à la boutique une sélection de produits du terroir ainsi qu’une carte de nos vins proposés au verre. Installez-vous à l’ombre de notre terrasse et profitez d’une dégustation sur place face au panorama des vignes de Sauternes. .

Château de Rayne Vigneau 541 Route du Piquey Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 64 05 chateau@raynevigneau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez vous des Primeurs 2026

L’événement Rendez vous des Primeurs 2026 Bommes a été mis à jour le 2026-06-26 par La Gironde du Sud