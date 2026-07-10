Informations pratiques

Puisseguin

Les Apéros du Château Tour Guillotin

Château Tour Guillotin Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07

Venez découvrir la 4éme édition des Apéros du Château Tour Guillotin à Puisseguin à partir du vendredi 13 juin à partir de 19h !

Au menu une délicieuse planche de charcuterie et fromages accompagnée de deux verres de vin.

Découvrez également leur Rosé 4L !

Les réservations sont obligatoires et doivent être faites avant la veille de l’événement, au 06 71 06 18 51 ou par mail chateau-tour-guillotin@orange.fr .

Château Tour Guillotin Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 06 18 51 chateau-tour-guillotin@orange.fr

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English : Les Apéros du Château Tour Guillotin

L’événement Les Apéros du Château Tour Guillotin Puisseguin a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Saint-Emilion