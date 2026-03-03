Les Apéros du Parc Damery
Les Apéros du Parc Damery vendredi 29 mai 2026.
Les Apéros du Parc
Parc de la Mairie Damery Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:59:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-06-19 2026-10-09
Tout public
Les Apéros du Parc reviennent à Damery en 2026 !
L’Association “Damery en Fête” vous propose 3 nouvelles dates pour la saison estivale 2026 !
Au programme de ces soirées une ambiance guinguette avec DJ, food trucks et buvette !
Alors rendez-vous les vendredis 29 mai, 19 juin et 9 octobre 2026 dans le parc de la mairie pour un vrai moment de détente ! .
Parc de la Mairie Damery 51480 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Apéros du Parc
L’événement Les Apéros du Parc Damery a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne