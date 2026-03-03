Les Apéros du Parc

Parc de la Mairie Damery Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-06-19 2026-10-09

Tout public

Les Apéros du Parc reviennent à Damery en 2026 !

L’Association “Damery en Fête” vous propose 3 nouvelles dates pour la saison estivale 2026 !

Au programme de ces soirées une ambiance guinguette avec DJ, food trucks et buvette !

Alors rendez-vous les vendredis 29 mai, 19 juin et 9 octobre 2026 dans le parc de la mairie pour un vrai moment de détente ! .

Parc de la Mairie Damery 51480 Marne Grand Est

L’événement Les Apéros du Parc Damery a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de tourisme des Paysages de la Champagne