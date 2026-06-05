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Les apéros du patrimoine à Grézian RDV Place du village Grézian

Les apéros du patrimoine à Grézian RDV Place du village Grézian vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : RDV Place du village

Adresse : GREZIAN

Ville : 65240 Grézian

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : vendredi 18 septembre 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Grézian

Les apéros du patrimoine à Grézian

RDV Place du village GREZIAN Grézian Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-18 19:30:00

Date(s) :
2026-09-18

Une visite flash du village de Grézian suivie d’un apéro avec de bons produits locaux !
Dans le cadre du Mois du Patrimoine   .

RDV Place du village GREZIAN Grézian 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31  pah@aure-louron.fr

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English :

A flash visit of the village of Grézian followed by an aperitif with local products!

L’événement Les apéros du patrimoine à Grézian Grézian a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65