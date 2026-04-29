Les Apéros insolites de la Citadelle Citadelle de Besançon Besançon
jeudi 28 juin 2029 · Citadelle de Besançon · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Les Apéros insolites de la Citadelle
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2029-06-28 19:30:00
fin : 2029-06-29 22:30:00
Date(s) :
2029-06-28
Quelques rares privilégiés auront l’opportunité de pénétrer dans l’enceinte fortifiée après sa fermeture au public. Le concept reste intact un lieu tenu secret, privatisé pour l’occasion, ne se dévoile qu’au dernier moment pour garantir une surprise totale.
Entre promenade intimiste sur les remparts et panorama flamboyant sur la boucle du Doubs, cette expérience est une invitation à la déconnexion. Que ce soit pour un tête-à-tête romantique, une réunion de famille ou un moment entre amis, la Citadelle se pare d’une ambiance feutrée, sublimée par les derniers rayons du soleil. .
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Apéros insolites de la Citadelle
L’événement Les Apéros insolites de la Citadelle Besançon a été mis à jour le 2026-04-29 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
À voir aussi à Besançon (Doubs)
- Randonnée Photo une expérience guidée du regard hotel de ville Besançon 10 septembre 2026
- Besançon sous toutes ses notes ! Circuit La La La Théâtre Ledoux Besançon 10 septembre 2026
- Les cours de Cucina e Piacere Cucina e Piacere Besançon 10 septembre 2026
- 79e Festival de musique de Besançon Besançon 11 septembre 2026
- Water Music Besançon 11 septembre 2026