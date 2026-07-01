Informations pratiques

Salasc

LES APÉROS VIGNERONS AU DOMAINE AUGUSTA

237 Chemin de l’Aiguë Bonne Salasc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08 2026-08-29

Dégustation des vins du domaine, repas terroir et ambiance DJ

Dégustation des vins du domaine, repas terroir et musique avec le DJ Sonatine, le tout dans un cadre naturel d’exception 100% made in Salagou. Venez découvrir des vins d’artisans créés par des passionnés et vivre de bons moments de convivialité !

Entrée gratuite .

237 Chemin de l’Aiguë Bonne Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 6 84 48 35 02

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English : LES APÉROS VIGNERONS AU DOMAINE AUGUSTA

Wine tasting featuring the estate’s wines, a regional meal, and a DJ-led atmosphere

L’événement LES APÉROS VIGNERONS AU DOMAINE AUGUSTA Salasc a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS