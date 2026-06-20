RANDONNEE SUR LA PRESQU’ILE DE LA SURE SALAGOU Salasc jeudi 16 juillet 2026.

Salasc

RANDONNEE SUR LA PRESQU’ILE DE LA SURE SALAGOU

Salasc Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-04

Une agréable rando à la matinale à Salasc;

Vous serez immédiatement saisi par l’aspect sauvage et exotique de cette randonnée où l’azur et le rouge se partage le décor que parfume les menthes sauvages et le thym.

Il ne sera pas étonnant d’apercevoir le plus grand des lézards d’Europe ou les surprenants habitants des roselières. Points de vue uniques sur le lac et le village abandonné de Celles.

Une agréable rando à la matinale, commentée par Laure CHARPENTIER Géomédiatrice, Accompagnatrice en Montagne.

6,5 kms, histoire du lac, géologie, pittoresque.

Prévoir baskets, eau et protections solaires.

Sur inscription. .

Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 6 89 78 71 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : RANDONNEE SUR LA PRESQU’ILE DE LA SURE SALAGOU

A pleasant morning hike in Salasc;

L’événement RANDONNEE SUR LA PRESQU’ILE DE LA SURE SALAGOU Salasc a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT DU CLERMONTAIS