Salasc

BLUES AU LAC #2

Rue de la Gloriette Salasc Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Une soirée placée sous le signe de la note bleue bien sur (mais pas que..) avec deux artistes aux univers complémentaires.

Une soirée placée sous le signe de la note bleue bien sur (mais pas que..) avec deux artistes aux univers complémentaires.

– PIERS HACKETT:

Originaire de Londres ou il a eu plusieurs groupes, actif en France depuis 25 ans avec 3 albums avec le groupe BASECAMP et beaucoup de concerts. Amoureux de blues classique et moderne dans un set solo qui essaie de bien mélanger les deux, avec Compos et standards.

– JUSTINE BLUE

Blues-soul vibrante et profondément incarné, elle impose sur scène une présence rare, où l’intensité émotionnelle se mêle à une liberté joyeuse et désarmante. Portée par une voix chaude, expressive et immédiatement reconnaissable, elle navigue entre blues, soul et jazz avec une élégance instinctive. Justine Blue: chant, ukulele, compositions et paroles, Dorian Rival: guitare, Romain Delorme: basse, arrangements, Tom Terrien: claviers, Nicolas Calonne batterie.

Buvette sur place, produit locaux (Bières , Vins, Citronnade artisanale … ), plat chaud et petite restauration.

Réservation conseillée, places limitées.

Pensez à covoiturer. .

Rue de la Gloriette Salasc 34800 Hérault Occitanie

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English :

An evening under the sign of the blue note of course (but not only…) with two artists with complementary universes.

L’événement BLUES AU LAC #2 Salasc a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT DU CLERMONTAIS