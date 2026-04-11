Salasc

MARCHÉ TRADITIONNEL

Place des Comédiens Salasc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-28

De 8h à 14h, place des comédiens, marché.

10 exposants Producteur Bio Alimentaire, vestimentaire, fleurs, paysan, produits du terroir, producteurs.

De 8h à 14h, place des comédiens, marché.

10 exposants Producteur Bio Alimentaire, vestimentaire, fleurs, paysan, produits du terroir, producteurs. .

Place des Comédiens Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 10 01

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English : MARCHÉ TRADITIONNEL

The market is from 9h00 to 12h00 at the ‘place des comédiens’. With food, clothes, flowers, farmed and other locally produced goods. 10 stalls.

Organic Farm Produce The ‘Mas de la Tortue’ is the place for aromatic and medicinal plants, chillies, comestible flowers, tulsi, goji, jiaogulan, stevia, and vegetable garden plants.

L’événement MARCHÉ TRADITIONNEL Salasc a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT DU CLERMONTAIS