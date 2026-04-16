Salasc

VISITES INSOLITES L’ATELIER PAPETIER

90 route du Lac Salasc Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Un petit air de Japon souffle sur la vallée du Salagou ! Au cœur de Salasc, le village des sources, découvrez le travail d’artisans qui fabriquent du papier japonais et des tirages d’art. À partir du kozo (mûrier à papier) local, ils le façonnent par de l’impression jet d’encre, mise en couleur, dorure… Une rencontre entre histoire locale et savoir-faire venu d’ailleurs.

Un petit air de Japon souffle sur la vallée du Salagou ! Au cœur de Salasc, le village des sources, découvrez le travail d’artisans qui fabriquent du papier japonais et des tirages d’art. À partir du kozo (mûrier à papier) local, ils le façonnent par de l’impression jet d’encre, mise en couleur, dorure… Une rencontre entre histoire locale et savoir-faire venu d’ailleurs. .

90 route du Lac Salasc 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86 tourisme@cc-clermontais.fr

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English : VISITES INSOLITES L’ATELIER PAPETIER

The Salagou valley has a Japanese flavour! In the heart of Salasc, the village of springs, discover the work of craftsmen who make Japanese paper and fine art prints. Using the local kozo (paper mulberry tree), they shape it using inkjet printing, coloring, gilding… An encounter between local history and foreign know-how.

L’événement VISITES INSOLITES L’ATELIER PAPETIER Salasc a été mis à jour le 2026-04-10 par 34 OT DU CLERMONTAIS