AGENDA · Vichy
Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral Back Step Théâtre Vichy
samedi 26 septembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral
Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
De 2 à 17 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
THIBAUT DEL CORRAL Les apprentis magiciens
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr
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English :
THIBAUT DEL CORRAL? The Apprentice Magicians
L’événement Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations
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