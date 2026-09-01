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AGENDA · Vichy

Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral Back Step Théâtre Vichy

samedi 26 septembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
10 10 10 De 2 à 17 ans

Vichy

Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

De 2 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

THIBAUT DEL CORRAL Les apprentis magiciens
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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

THIBAUT DEL CORRAL? The Apprentice Magicians

L’événement Les apprentis magiciens avec Thibault Del Corral Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations

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