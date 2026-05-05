Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville, Parc du prieuré de Cons-la-Grandville, Cons-la-Grandville

Les Arbres Fabuleux de Cons-la-Grandville Dimanche 7 juin, 14h00 Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte libre du parc d’un site classé au titre des monuments historiques.

Parc du prieuré de Cons-la-Grandville Rue du Château, 54870 Cons-la-Grandville Cons-la-Grandville 54870 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 44 99 00 http://www.conslagrandville.com http://www.closdelorraine.com Le patrimoine architectural et naturel de Cons-la-Grandville s’articule autour de quatre ensembles majeurs : le Château, qui recèle quelques joyaux de la Renaissance en Lorraine, l’ancien Prieuré bénédictin, dont l’église basse est aujourd’hui l’émouvant témoin de l’origine du site au XIème siècle, le Haut-Fourneau et le Parc botanique du Prieuré dont les « Arbres fabuleux » ont trouvé refuge dans la boucle de la rivière, qui a donné son nom au lieu.

Rendez-vous aux jardins

©site historique de cons-la-grandville