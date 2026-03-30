Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault
Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault samedi 6 juin 2026.
Les aromatiques et autres senteurs availlaises
La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Gaëlle vous emmène dans ses parcelles où romarin, thym, rosier ou encore framboisier se côtoient. La productrice vous expliquera toutes les étapes de son processus de fabrication, de la plantation à la transformation en poudre aromatique. Repartez avec des idées de recettes comme de succulents cookies à la poudre de framboise. .
La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les aromatiques et autres senteurs availlaises
L’événement Les aromatiques et autres senteurs availlaises Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Availles-en-Châtellerault (Vienne)
- Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault 1 avril 2026
- Bouquine club Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault 25 avril 2026
- Chemin des Croix d’Availles Circuit n°7 Availles-en-Châtellerault Vienne 1 mai 2026
- Histoires à petits sons Médiathèque Paul-Émile Victor Availles-en-Châtellerault 24 juin 2026