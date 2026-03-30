Les aromatiques et autres senteurs availlaises La Fervalière Availles-en-Châtellerault

Les aromatiques et autres senteurs availlaises

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gaëlle vous emmène dans ses parcelles où romarin, thym, rosier ou encore framboisier se côtoient. La productrice vous expliquera toutes les étapes de son processus de fabrication, de la plantation à la transformation en poudre aromatique. Repartez avec des idées de recettes comme de succulents cookies à la poudre de framboise. .

La Fervalière 1 Rue des Varennes Availles-en-Châtellerault 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les aromatiques et autres senteurs availlaises

L’événement Les aromatiques et autres senteurs availlaises Availles-en-Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne