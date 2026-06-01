Les arpenteurs du quartier Bellevue, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Les arpenteurs du quartier Bellevue Jeudi 9 juillet, 15h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T15:00:00+02:00 – 2026-07-09T18:00:00+02:00

On fera quoi ?

Balades, échanges, écrits, arts graphiques, jeux, dessins, découvertes

Animations :

Valérian Dénéchaud de l’asso Vous êtes ici,Nathalie Papeil, artiste graphique et médiatrice, et quelques intervenants surprise

Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « projet.bellevue@nantesmetropole.fr »}]

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