Les Artisanales du Moulin des Tours Rue du Moulin des Tours Barbaste
vendredi 2 octobre 2026 · Rue du Moulin des Tours · Barbaste
Informations pratiques
Barbaste
Les Artisanales du Moulin des Tours
Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04
Les Artisanales du Moulin des Tours
Les 2, 3 et 4 octobre 2026, les artisans d’art investissent le Moulin des Tours à Barbaste pour trois jours dédiés à la créativité et au savoir-faire.
Bijoux, bois tourné, céramique, ébénisterie, ferronnerie, sculpture, vitrail, verre, teinture, tissage… De nombreux métiers et créations seront à découvrir dans l’enceinte du moulin et de la Galerie Associative d’Art & Métiers d’Art (GAAMA).
Entrée gratuite.
Restauration sur place. .
Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galerie.gaama@gmail.com
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English : Les Artisanales du Moulin des Tours
L’événement Les Artisanales du Moulin des Tours Barbaste a été mis à jour le 2026-08-30 par OT de l’Albret