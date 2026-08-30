Les Artisanales du Moulin des Tours Rue du Moulin des Tours Barbaste

Informations pratiques

Barbaste

Les Artisanales du Moulin des Tours

Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Les Artisanales du Moulin des Tours

Les 2, 3 et 4 octobre 2026, les artisans d’art investissent le Moulin des Tours à Barbaste pour trois jours dédiés à la créativité et au savoir-faire.

Bijoux, bois tourné, céramique, ébénisterie, ferronnerie, sculpture, vitrail, verre, teinture, tissage… De nombreux métiers et créations seront à découvrir dans l’enceinte du moulin et de la Galerie Associative d’Art & Métiers d’Art (GAAMA).

Entrée gratuite.

Restauration sur place. .

Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galerie.gaama@gmail.com

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English : Les Artisanales du Moulin des Tours

L’événement Les Artisanales du Moulin des Tours Barbaste a été mis à jour le 2026-08-30 par OT de l’Albret