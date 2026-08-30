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Les Artisanales du Moulin des Tours Rue du Moulin des Tours Barbaste

vendredi 2 octobre 2026 · Rue du Moulin des Tours · Barbaste

Les Artisanales du Moulin des Tours Rue du Moulin des Tours Barbaste

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue du Moulin des Tours
Adresse
Galerie GAAMA et Moulin des Tours
Ville
47230 Barbaste
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Barbaste

Les Artisanales du Moulin des Tours

Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-03 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04

Les Artisanales du Moulin des Tours
Les 2, 3 et 4 octobre 2026, les artisans d’art investissent le Moulin des Tours à Barbaste pour trois jours dédiés à la créativité et au savoir-faire.

Bijoux, bois tourné, céramique, ébénisterie, ferronnerie, sculpture, vitrail, verre, teinture, tissage… De nombreux métiers et créations seront à découvrir dans l’enceinte du moulin et de la Galerie Associative d’Art & Métiers d’Art (GAAMA).
Entrée gratuite.
Restauration sur place.   .

Rue du Moulin des Tours Galerie GAAMA et Moulin des Tours Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   galerie.gaama@gmail.com

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English : Les Artisanales du Moulin des Tours

L’événement Les Artisanales du Moulin des Tours Barbaste a été mis à jour le 2026-08-30 par OT de l’Albret