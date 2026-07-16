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AGENDA · Cherves

Les artisans s’invitent Cherves

samedi 15 août 2026 · Cherves

Les artisans s’invitent Cherves

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
rue de la mairie
Ville
86170 Cherves
Département
Vienne
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

Cherves

Les artisans s’invitent

rue de la mairie Cherves Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Visites guidées musée / moulin / château
Chauffe du four
Animations musicales   .

rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87  lesgensdecherves@gmail.com

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English : Les artisans s’invitent

L’événement Les artisans s’invitent Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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