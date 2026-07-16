Informations pratiques

Cherves

Les artisans s’invitent

rue de la mairie Cherves Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 14:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Visites guidées musée / moulin / château

Chauffe du four

Animations musicales .

rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com

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English : Les artisans s’invitent

L’événement Les artisans s’invitent Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou