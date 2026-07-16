AGENDA · Cherves
Les artisans s’invitent Cherves
samedi 15 août 2026 · Cherves
Informations pratiques
Cherves
Les artisans s’invitent
rue de la mairie Cherves Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Visites guidées musée / moulin / château
Chauffe du four
Animations musicales .
rue de la mairie Cherves 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 51 06 87 lesgensdecherves@gmail.com
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English : Les artisans s’invitent
L’événement Les artisans s’invitent Cherves a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Haut-Poitou
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