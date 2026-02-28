Les Arts au Jardin 2026 Exposition d’arts visuels

Les Jardins de Bonnes Bonnes Charente

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

2026-07-11

Céramistes, sculpteurs, photographes et autres créateurs exposent leurs œuvres en plein air. Venez flâner de jardins en jardins et rencontrer les artistes dans le charmant village de Bonnes en Charente à deux kilomètres d’Aubeterre-sur-Dronne.

Les Jardins de Bonnes Bonnes 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 58 60 72 lesartsauxjardins@gmail.com

English : Les Arts au Jardin 2026 Exposition d’arts visuels

Ceramists, sculptors, photographers and other artists exhibit their work outdoors. Come and stroll from garden to garden and meet the artists in the charming village of Bonnes in Charente, two kilometres from Aubeterre-sur-Dronne.

L’événement Les Arts au Jardin 2026 Exposition d’arts visuels Bonnes a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de tourisme du Sud Charente