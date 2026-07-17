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Les as de la Grande Guerre, Eglise, Hendecourt-lès-Ransart

vendredi 18 septembre 2026 · Eglise · Hendecourt-lès-Ransart

Les as de la Grande Guerre, Eglise, Hendecourt-lès-Ransart

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise
Adresse
eglise hendecourt-les-ransart
Ville
62175 Hendecourt-lès-Ransart
Département
Pas-de-Calais

Les as de la Grande Guerre 18 – 20 septembre Eglise Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.
L’exposition sera augmentée de souvenirs personnels d’un pilote du village.

Eglise eglise hendecourt-les-ransart Hendecourt-lès-Ransart 62175 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.

©Hendecourt-les-Ransart