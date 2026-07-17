Les as de la Grande Guerre, Eglise, Hendecourt-lès-Ransart
vendredi 18 septembre 2026 · Eglise · Hendecourt-lès-Ransart
Informations pratiques
Les as de la Grande Guerre 18 – 20 septembre Eglise Pas-de-Calais
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.
L’exposition sera augmentée de souvenirs personnels d’un pilote du village.
Eglise eglise hendecourt-les-ransart Hendecourt-lès-Ransart 62175 Pas-de-Calais Hauts-de-France
Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.
©Hendecourt-les-Ransart