Les as de la Grande Guerre, Eglise, Hendecourt-lès-Ransart

Informations pratiques

Les as de la Grande Guerre 18 – 20 septembre Eglise Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.

L’exposition sera augmentée de souvenirs personnels d’un pilote du village.

Eglise eglise hendecourt-les-ransart Hendecourt-lès-Ransart 62175 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Exposition de 19 panneaux de 0.8×1.20 présentant le rôle et la vie des pilotes lors de la première guerre mondiale.

©Hendecourt-les-Ransart