Frontignan

LES ASSIETTES GOURMANDES

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-06-10 2026-07-07

Venez nombreux soutenir les producteurs locaux et savourer le goût du territoire.On sort les tables, les chaises, et les couverts, on branche les micros et les plaques de cuisson c’est la soirée des Assiettes gourmandes.Des assiettes de produits locaux à petits prix, du soleil, de grandes tables, et des animations musicales convivialité et régalade garanties !Dates à ne pas manquer pour découvrir et goûter les saveurs de ces circuits courts • Mercredi 10 juin de 19h à 22h à Frontignan rendez-vous square de la Liberté.• Mardi 7 juillet de 19h à 22h à Poussan rendez-vous place de la MairiePaniers de Thau et Cap sur Mon Panier constituent un réseau de circuits courts de proximité, animés par des citoyens etcoordonnés par le CPIE Littoral d’Occitanie. Le fonctionnement est simple Les commandes se font en ligne, et les livraisonssont assurées toutes les semaines par les producteurs. Le réseau représente près de 80 producteurs, 45 bénévoles répartisen 5 groupements d’achats locaux.Chaque été, les bénévoles et les producteurs des circuits courts du Bassin de Thau invitent à découvrir leur projet selon un format insolite une soiréefestive, des assiettes de produits du terroir proposées à petits prix par les producteurs, des animations musicales. C’estl’occasion pour vous, le temps d’une soirée, de découvrir tous les producteurs du groupement en dégustant leurs produits, dans uneambiance musicale et joyeuse. .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie info@cpiebassindethau.fr

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L’événement LES ASSIETTES GOURMANDES Frontignan a été mis à jour le 2026-06-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE