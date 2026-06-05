Frontignan

SITE DE FOUILLES DES HIERLES

Avenue Frédéric Mistral Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Site de fouilles des Hierles. Portes ouvertes sur siteConférence Le Néolithique en Bassin de Thau animée par Annie Montecinos, archéologue.

Site de fouilles des HierlesSamedi 13 et 14 juinPortes ouvertes sur siteSamedi 13 juin à 18hConférence Le Néolithique en Bassin de Thau animée par Annie Montecinos, archéologue. .

Avenue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 18 50 00

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English : SITE DE FOUILLES DES HIERLES

Les Hierles excavation site. Open house on siteConference Le Néolithique en Bassin de Thau led by Annie Montecinos, archaeologist.

L’événement SITE DE FOUILLES DES HIERLES Frontignan a été mis à jour le 2026-05-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE