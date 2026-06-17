L’ÉTÉ DES ENFANTS STAGE LOISIRS POUR LES 6-10 ANS Frontignan
L’ÉTÉ DES ENFANTS STAGE LOISIRS POUR LES 6-10 ANS Frontignan lundi 6 juillet 2026.
Frontignan
L’ÉTÉ DES ENFANTS STAGE LOISIRS POUR LES 6-10 ANS
23 rue Frédéric Mistral Frontignan Hérault
Tarif : 15 – 15 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-06
La Hune, tiers lieu culturel à Frontignan, propose un stage de loisirs multi-activités pour les enfants de 6 à 10 ans pendant la première semaine des vacances d’été. Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026, de 10h30 à 12h, chaque matin ouvre les portes d’un univers différent jeux, art, cuisine, aventure et fête. Une semaine pensée pour que les enfants s’amusent, créent, coopèrent et repartent avec de beaux souvenirs et même quelques œuvres dans leur cartable !
Le stage est accessible à la journée ou à la semaine entière, selon les envies et les disponibilités de chacun.
Le programme de la semaine
Chaque journée du stage propose une activité différente, pour que les enfants découvrent un maximum de disciplines en une semaine
– Lundi 6 juillet Tournoi de jeux en bois (Mölkky et grands jeux)
– Mardi 7 juillet Atelier aquarelle dégradé marin
– Mercredi 8 juillet Atelier décoration de gâteaux et modelage en pâte à sucre
– Jeudi 9 juillet Grande chasse au trésor en équipe à La Hune
– Vendredi 10 juillet La boum de l’été jeux musicaux, blind-test et goûter .
23 rue Frédéric Mistral Frontignan 34110 Hérault Occitanie
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English :
L’événement L’ÉTÉ DES ENFANTS STAGE LOISIRS POUR LES 6-10 ANS Frontignan a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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