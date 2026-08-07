Les ateliers artistiques du Ravitaillement le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales Gavray-sur-Sienne
mercredi 21 octobre 2026 · le ravitaillement, lieu d'art et de pratiques rurales · Gavray-sur-Sienne
Informations pratiques
Gavray-sur-Sienne
Les ateliers artistiques du Ravitaillement
le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Les ateliers artistiques du Ravitaillement – découverte d’un médium, d’un matériau et création d’une oeuvre avec un artiste, dès 6 ans.
Rendez-vous à 10h au Ravitaillement. Réservation obligatoire contact@leravitaillement.org .
le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org
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English : Les ateliers artistiques du Ravitaillement
L’événement Les ateliers artistiques du Ravitaillement Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme
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