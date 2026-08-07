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Les ateliers artistiques du Ravitaillement  le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales Gavray-sur-Sienne

mercredi 28 octobre 2026 · le ravitaillement, lieu d'art et de pratiques rurales · Gavray-sur-Sienne

Les ateliers artistiques du Ravitaillement  le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
le ravitaillement, lieu d'art et de pratiques rurales
Adresse
3 Rue Alphonse Quinette
Ville
50450 Gavray-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Gavray-sur-Sienne

Les ateliers artistiques du Ravitaillement 

le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Les ateliers artistiques du Ravitaillement – découverte d’un médium, d’un matériau et création d’une oeuvre avec un artiste, dès 6 ans.

Rendez-vous à 10h au Ravitaillement. Réservation obligatoire contact@leravitaillement.org   .

le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90  contact@leravitaillement.org

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English : Les ateliers artistiques du Ravitaillement 

L’événement Les ateliers artistiques du Ravitaillement  Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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