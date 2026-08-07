Les ateliers artistiques du Ravitaillement  le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales Gavray-sur-Sienne

mercredi 28 octobre 2026 · le ravitaillement, lieu d'art et de pratiques rurales · Gavray-sur-Sienne

Informations pratiques

Gavray-sur-Sienne

Les ateliers artistiques du Ravitaillement

le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 11:30:00

Date(s) :

2026-10-28

Les ateliers artistiques du Ravitaillement – découverte d’un médium, d’un matériau et création d’une oeuvre avec un artiste, dès 6 ans.

Rendez-vous à 10h au Ravitaillement. Réservation obligatoire contact@leravitaillement.org .

le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales 3 Rue Alphonse Quinette Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les ateliers artistiques du Ravitaillement

L’événement Les ateliers artistiques du Ravitaillement Gavray-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme