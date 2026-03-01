Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe La Baule-Escoublac
Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe La Baule-Escoublac dimanche 22 mars 2026.
Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Début : 2026-03-22 16:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
2026-03-22 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16
Le Saint-Christophe vous invite à ses ateliers cocktail, tous les 1ers dimanche du mois de 16h à 18h.
LE CONCEPT
Présentation de l’histoire du bar et de l’art de la mixologie
Découverte du matériel et des techniques de bar
Création de 3 cocktails à base d’un alcool unique
Dégustation
Livret de recette et shaker souvenir au départ
45 € par personne incluant l’atelier de 2h, encadré par notre barman, la dégustation, le carnet de recette et le shaker souvenir
Réservations au 02.40.62.40.00
Limité à 10 pers. par session .
1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com
