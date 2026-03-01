Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe La Baule-Escoublac

Les Ateliers Cocktail au Saint-Christophe

1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

2026-03-22 2026-04-19 2026-05-17 2026-06-21 2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16

Le Saint-Christophe vous invite à ses ateliers cocktail, tous les 1ers dimanche du mois de 16h à 18h.

LE CONCEPT

Présentation de l’histoire du bar et de l’art de la mixologie

Découverte du matériel et des techniques de bar

Création de 3 cocktails à base d’un alcool unique

Dégustation

Livret de recette et shaker souvenir au départ

45 € par personne incluant l’atelier de 2h, encadré par notre barman, la dégustation, le carnet de recette et le shaker souvenir

Réservations au 02.40.62.40.00

Limité à 10 pers. par session .

1 avenue des Alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 40 00 reception@st-christophe.com

