Les Ateliers créatifs Fleurs en origami Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Fleurs en origami

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier Fleurs en Origami, initie la méthode japonaise du pliage de papier pour réaliser ici l’été dans la nature, les fleurs. En utilisant des papiers de récupération et à motifs pour débuter des bases puis la réalisations de fleurs sous format pot, bouquet, guirlande… une découverte joyeuses et relaxante.

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisé par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs Fleurs en origami Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh