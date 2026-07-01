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AGENDA · Gouarec

Les Ateliers créatifs Modelage a l’argile Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

jeudi 9 juillet 2026 · Stand Caravane Ker spered-krouiñ · Gouarec

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Stand Caravane Ker spered-krouiñ
Adresse
Camping de Gouarec
Ville
22570 Gouarec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Gouarec

Les Ateliers créatifs Modelage a l’argile

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier modelage a l’argile est réalisé avec de l’argile autodurcissante pour une expérience de découverte et d’initiation. Une pratique pleine de sens et d’imagination ! Un matériaux qui se transforme, se peint et se vernis. D’objets décoratives et/ou d’objets utiles, c’est une expérience riche de sensations.

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.
– Atelier de 2h.
– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.
– Le matériels y est fourni.
– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali   .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84 

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs Modelage a l’argile Gouarec a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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