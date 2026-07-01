Les Ateliers créatifs Scrapbooking-Carnet de voyage Stand Caravane Ker spered-krouiñ Gouarec

Informations pratiques

Gouarec

Les Ateliers créatifs Scrapbooking-Carnet de voyage

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 14:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Les Ateliers créatifs au Camping de Gouarec

Venez participer pour vivre l’aventure des ateliers créatifs, un univers coloré et amusant pour passer un bon moment, joyeux et conviviale.

L’atelier Scrapbooking carnet de voyage, est une réalisation d’un carnet de A à Z à partir de papier différents et texturer pour y déposer ses souvenirs de vacances, de voyages, d’expériences et de souvenirs…

Dessiner, peindre, collage et découpage, pour s’initier a extérioriser ses envies et agrandir son imagination.

Une méthode flexible et au goût de chacun !!

Inscription minimum 1 jour avant l’atelier.

– Atelier de 2h.

– 2 places minimum et 8/10 maximum par atelier.

– Le matériels y est fourni.

– A partir de 7 ans, ados et adultes.

Ateliers réalisés par Alizée

Org. Les Merveilles Dali .

Stand Caravane Ker spered-krouiñ Camping de Gouarec Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 46 13 84

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English :

L’événement Les Ateliers créatifs Scrapbooking-Carnet de voyage Gouarec a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Kreiz Breizh