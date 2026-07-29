Les ateliers de la maison Pariès Maison Pariès (étage) Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Les ateliers de la maison Pariès

Maison Pariès (étage) 9 Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Découvrez les trésors du Pays basque, entre tradition et gourmandise.

Plongez au cœur des saveurs emblématiques de notre région lors d’un atelier gourmand animé par notre chef Didier. Dans notre boutique de Saint-Jean-de-Luz, découvrez les secrets de notre Gâteau Basque à la crème, recette emblématique de la Maison, inchangée depuis 1938, et réalisez le montage de ce gâteau iconique.

Pendant la cuisson du gâteau, initiez-vous au tablage du chocolat avec notre Grand Cru Tsanga 70 % de Madagascar et confectionnez de délicieux mendiants sublimés par nos Espelines®, avant de terminer par une dégustation comparative de deux bonbons chocolatés.

Une immersion au cœur de notre savoir-faire, entre gourmandise, tradition et partage.

Vérifiez la disponibilité des créneaux et réservez auprès de la boutique de Saint-Jean-de-Luz 05 59 26 01 46.

Lieu à l’étage de la boutique de Saint-Jean-de-Luz . .

Maison Pariès (étage) 9 Rue Gambetta Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 01 46

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English : Les ateliers de la maison Pariès

L’événement Les ateliers de la maison Pariès Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque