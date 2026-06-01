Les Ateliers de la mine Atelier Art floral – Lavaveix-les-Mines samedi 20 juin 2026.

Lavaveix-les-Mines

Les Ateliers de la mine Atelier Art floral –

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

ATELIER ART FLORAL

Inscriptions obligatoires au 06 75 65 38 52 .

2 Allée de la mine Lavaveix-les-Mines 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 65 38 52

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English : Les Ateliers de la mine Atelier Art floral –

L’événement Les Ateliers de la mine Atelier Art floral – Lavaveix-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-04 par Marche et Combraille en Aquitaine