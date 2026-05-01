Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante Salle Michel Ballion Le Barp

Le Barp

Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

L’INTER’VAL

L’Inter’Val, vous invite à participer à un moment de partage autour d’une activité pâte autodurcissante.

Cet atelier est l’occasion idéale pour créer du lien entre habitants, découvrir de nouvelles activités et passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

06 22 92 79 93

linterval@valdeleyre.fr .

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val activité pâte autodurcissante Le Barp a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Val de l’Eyre