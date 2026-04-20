Le Troquet Vagabond Sous la hale du Val de l’Eyre Le Barp

Le Barp

Le Troquet Vagabond

Sous la hale du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-21

VILLE DU BARP

Du 21 au 23 mai, profitez d’une fête de village conviviale sous la Halle du Val de l’Eyre guinguette, foodtrucks, bières artisanales, cocktails et animations pour tous.

Au programme

• Jeudi marché de producteurs & soirée musicale

• Vendredi quiz blindtest

• Samedi karaoké géant

Happy Hour jusqu’à 19h30

Ambiance détendue, produits locaux et bonne humeur garantie ! .

Sous la hale du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Le Troquet Vagabond

L’événement Le Troquet Vagabond Le Barp a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Val de l’Eyre