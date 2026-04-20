Le Troquet Vagabond Sous la hale du Val de l’Eyre Le Barp
Le Troquet Vagabond Sous la hale du Val de l’Eyre Le Barp jeudi 21 mai 2026.
Le Barp
Le Troquet Vagabond
Sous la hale du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-21
VILLE DU BARP
Du 21 au 23 mai, profitez d’une fête de village conviviale sous la Halle du Val de l’Eyre guinguette, foodtrucks, bières artisanales, cocktails et animations pour tous.
Au programme
• Jeudi marché de producteurs & soirée musicale
• Vendredi quiz blindtest
• Samedi karaoké géant
Happy Hour jusqu’à 19h30
Ambiance détendue, produits locaux et bonne humeur garantie ! .
Sous la hale du Val de l’Eyre Place du Val de l’Eyre Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Le Troquet Vagabond
L’événement Le Troquet Vagabond Le Barp a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Val de l’Eyre
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