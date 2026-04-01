Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Kintsugi Salle Michel Ballion Le Barp

Le Barp

Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Kintsugi

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 16:30:00

fin : 2026-04-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-24

L’INTER’VAL

Le centre socioculturel L’Inter’Val vous invite à découvrir le Kintsugi, un art japonais ancestral qui consiste à réparer des céramiques brisées en sublimant leurs fissures avec de l’or.

Bien plus qu’une simple technique, le Kintsugi porte une véritable philosophie accepter les imperfections, révéler la beauté de l’histoire des objets et transformer les cassures en force.

Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases de cet art tout en vous inscrivant dans une démarche de développement durable, en donnant une seconde vie à vos objets plutôt que de les jeter.

Un moment créatif, apaisant et accessible à tous, propice à la détente, à l’échange et à la découverte.

Repartez avec votre objet réparé, mais aussi avec un nouveau regard sur les imperfections… et sur la valeur de ce que l’on choisit de préserver.

Inscriptions obligatoires

06 29 92 39 03

gcambis@valdeleyre.fr .

Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 92 39 03 gcambis@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Kintsugi

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Atelier Kintsugi Le Barp a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre