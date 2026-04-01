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Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Maison Aliénor Belin-Béliet samedi 25 avril 2026.

Lieu : Maison Aliénor

Adresse : 22 Avenue Aliénor

Ville : 33830 Belin-Béliet

Département : Gironde

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”)

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

L’INTER’VAL

Dialogues et Rencontres
Sur le thème Pouvons-nous être nous-mêmes ?
En partenariat avec L’Ère Philo

Le centre socioculturel L’Inter’Val vous invite à un temps d’échange et de réflexion autour d’une question essentielle et universelle être soi-même.
Un moment convivial pour partager ses idées, écouter les autres et nourrir sa réflexion dans une ambiance bienveillante, ouverte à tous.

06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr   .

Maison Aliénor 22 Avenue Aliénor Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93  linterval@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”)

L’événement Les ateliers de l’Inter’Val “Dialogues et Rencontres” sur le thème Pouvons nous être nous même ? (en partenariat avec “L’Ère Philo”) Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre

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