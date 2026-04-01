Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière Outhilthèque Belin-Béliet

Belin-Béliet

Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

L’INTER’VAL

Avec l’arrivée des beaux jours, le centre socioculturel L’Inter’Val vous invite, le samedi 18 avril de 10h à 12h, à fabriquer votre propre jardinière en bois.

Accompagné par les bénévoles du centre socioculturel, vous serez guidé pas à pas dans l’utilisation des outils et les différentes étapes de fabrication. Un moment convivial pour apprendre, créer de ses mains et repartir avec une réalisation solide, prête à accueillir fleurs, aromates ou petits légumes de saison.

Une belle occasion de célébrer le printemps tout en partageant un temps chaleureux et créatif.

Inscription obligatoire

06 15 96 98 03

outiltheque@valdeleyre.fr .

Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr

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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière

L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre