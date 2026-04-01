Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière Outhilthèque Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière Outhilthèque Belin-Béliet samedi 18 avril 2026.
Belin-Béliet
Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
L’INTER’VAL
Avec l’arrivée des beaux jours, le centre socioculturel L’Inter’Val vous invite, le samedi 18 avril de 10h à 12h, à fabriquer votre propre jardinière en bois.
Accompagné par les bénévoles du centre socioculturel, vous serez guidé pas à pas dans l’utilisation des outils et les différentes étapes de fabrication. Un moment convivial pour apprendre, créer de ses mains et repartir avec une réalisation solide, prête à accueillir fleurs, aromates ou petits légumes de saison.
Une belle occasion de célébrer le printemps tout en partageant un temps chaleureux et créatif.
Inscription obligatoire
06 15 96 98 03
outiltheque@valdeleyre.fr .
Outhilthèque 3 Rue Alain Peronnau Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 96 98 03 outiltheque@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière
L’événement Les ateliers de l’Outilthèque fabrication d’une jardinière Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Val de l’Eyre
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