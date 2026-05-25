Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp
Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Salle Michel Ballion Le Barp mercredi 3 juin 2026.
Le Barp
Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
Date(s) :
2026-06-03
L’INTER’VAL
Envie de vous détendre, de créer et de partager un bon moment ? Le Centre socio-culturel intercommunal du Val de l’Eyre L’INTER’VAL vous propose un rendez-vous convivial mêlant loisirs créatifs et jeux de société.
L’occasion parfaite pour rencontrer du monde, découvrir de nouvelles activités, échanger, rire… et tisser du lien dans une ambiance chaleureuse, animée par l’équipe du centre.
Ouvert à toutes et tous venez comme vous êtes !
06 22 92 79 93
linterval@valdeleyre.fr .
Salle Michel Ballion 23 Rue de Castor Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 92 79 93 linterval@valdeleyre.fr
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English : Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société
L’événement Les ateliers de l’Inter’Val Loisirs créatifs et jeux de société Le Barp a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Val de l’Eyre
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